Auto sequestrate all’asta pro alluvionati

Due automobili, sequestrate e confiscate al termine di procedimenti giudiziari, andranno all’asta domani alle 10 presso l’Ufficio delle Dogane in via Darsena San Vitale 48. Si tratta di una Porsche Carrera 996-46, con base d’asta di 12mila euro, e di una Mercedes E220 per la quale si parte da 1500 euro. I proventi della vendita mediante pubblico incanto, organizzata dall’Ivg – Istituto vendite giudiziarie – di Ravenna in via Canala, saranno devoluti all’emergenza alluvione Emilia Romagna. Chiunque può presentarsi e partecipare, salvo coloro che abbiano in corso con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contestazioni o cause in corso.

Nel corso dell’asta ogni rilancio dovrà essere non inferiore ai 200 euro e l’auto aggiudicata sarà consegnata dietro il pagamento ed accredito delle somme dovute. Sul sito dell’Ivg sono pubblicate le foto delle auto in vendita, che oggi saranno tirate a lucido.