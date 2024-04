Autorità di Sistema Portuale, nuova sede a Bruxelles

Ieri l’Autorità di Sistema Portuale ha inaugurato una nuova sede a Bruxelles, presso quella della Regione Emilia-Romagna. "È un passo molto importante su cui abbiamo lavorato negli ultimi mesi e ringraziamo la Regione per l’opportunità che ci ha offerto – commenta Mario Petrosino, direttore operativo dell’Adsp –. È un progetto che avevamo inserito nel nostro piano promozionale, anche grazie all’accordo firmato con Comune, Regione e Camera di commercio, per essere vicini al cuore della Commissione Europea perché è lì che si decidono le politiche che interessano anche il porto di Ravenna. Solo ad oggi siamo impegnati in dieci progetti per un budget complessivo di circa 165 milioni di cui circa 40 di contributo da parte della Commissione Europea e in futuro ci saranno altre importanti opportunità da cogliere".

Annagiulia Randi, assessora al Porto sottolinea che "in questi ultimi anni la collaborazione tra il Comune di Ravenna e l’Adsp si è molto rafforzata, i nostri uffici lavorano in sinergia e questo ha consentito di presentare progetti comuni". Tra l’altro l’inaugurazione della sede è avvenuta contemporaneamente al convegno ‘The Port of Ravenna logistic system’. "Un’occasione importante – spiega l’assessore regionale a Infrastrutture e Trasporti Andrea Corsini – per fare il punto sul sistema logistico del Porto di Ravenna, che non solo è il principale della nostra regione ma, in quanto modello unico a livello nazionale di efficienza e sostenibilità e secondo porto italiano per trasporto intermodale, rappresenta un hub logistico strategico per il Paese. Una ragione in più perché l’Adsp sia presente a Bruxelles con una propria sede ospitata in quella della Regione".

m.v.v.