Bagnacavallo, l’infopoint di Hera sul decoro in centro

Si chiama ’Pensa, raccogli, cura’ il progetto promosso dal Comune di Bagnacavallo in collaborazione col gruppo Hera e col tessuto associativo e commerciale bagnacavallese. Si tratta di una campagna di comunicazione per diffondere buone prassi per il decoro e la cura del centro urbano. In questo contesto si colloca l’infopoint che sarà presente in piazza della Libertà sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30.

Qui verranno fornite informazioni su argomenti quali il contrasto all’abbandono delle deiezioni canine e dei mozziconi di sigarette, ma anche più in generale sulla raccolta differenziata dei rifiuti. Verranno inoltre distribuiti gadget ecologici.