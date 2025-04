Bar chiuso a Ravenna per 15 giorni: risse e pregiudicati

Ravenna, 2 aprile 2025 – Sospensione della licenza di un bar situato in centro a Ravenna, con la conseguente chiusura per quindici giorni. A disporla è stato il questore di Ravenna, Lucio Pennella. Si tratta di un provvedimento emesso in seguito ad un'articolata attività istruttoria messa in campo dalla Divisione di polizia amministrativa della Questura.

I motivi della chiusura risiedono nella tutela dell’Ordine e della sicurezza pubblica, venuta meno nelle ultime settimane, tanto da indurre il questore ad applicare l’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Nel corso di svariati controlli e verifiche effettuati dal personale della Polizia di Stato e da quello della Polizia Locale, all’interno dell’esercizio sono state identificate, più volte, persone pregiudicate. Inoltre, in un’occasione alcuni avventori hanno generato una rissa che, per essere sedata, ha richiesto l’intervento di due Volanti della Questura, due pattuglie del Nucleo Radiomobile Carabinieri di Ravenna e di due equipaggi della Polizia locale di Ravenna.

Valutata la grave situazione venutasi a creare, tale da mettere in pericolo l’Ordine Pubblico e la sicurezza dei cittadini, il Questore ha decretato la sospensione del pubblico esercizio, che come detto resterà chiuso per quindici giorni.