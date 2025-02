Barattoni parte dal porto. Il 22 presenterà la candidatura in via Antico Squero

Partirà da un luogo particolarmente simbolico e importante per Ravenna la campagna elettorale di Alessandro Barattoni, candidato della coalizione di centrosinistra a sindaco della città. L’appuntamento è sabato 22 febbraio alle 11 in via Antico Squero. L’avvio ufficiale della campagna del segretario provinciale del Partito Democratico arriva in un momento in cui il centrodestra, non tutto almeno, non ha deciso quali saranno i suoi candidati, visto che appare chiaro che difficilmente tutte le forze si uniranno attorno a una persona sola.

Barattoni dall’inizio ha messo al centro il porto e le opportunità che offre, con nuovi investitori e nuove attività, grandi aree logistiche e infrastrutture. Per Barattoni il porto insieme alla cultura e ai mosaici è il primo collegamento col mondo del di città Ravenna, oltre che grande motore economico, luogo di sfide e di scommesse importanti per il futuro. Inevitabilmente si parlerà anche del declassamento delle Dogane.