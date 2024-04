Ben oltre un secolo di attività. Premiate tre aziende ravennati. Ora sono imprese storiche

La farmacia Boattini, la Butega ad Giorgioni e la gioielleria Lugaresi. C’erano un secolo fa e ci sono ancora, punti fermi in un mondo che cambia. E così ieri il presidente della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna Giorgio Guberti ha premiato le tre attività nel corso di una cerimonia, formalizzandone l’iscrizione nel ’Registro nazionale delle imprese storiche d’Italia’ istituito da Unioncamere. Possono farne parte le imprese che hanno esercitato ininterrottamente l’attività nell’ambito di uno stesso settore merceologico per non meno di 100 anni, e all’interno erano già presenti 33 aziende della nostra provincia.

Entrando nel dettaglio, la farmacia Boattini Sas ha sede a Coccolia ed è attiva dal 1843: ben 181 anni. Neppure l’Italia esisteva all’epoca, tanto che Giuseppe Boattini, capostipite delle future generazioni di farmacisti, ottenne la licenza dalla Pontificia Università di Bologna. La farmacia è poi passata di padre in figlio da Giuseppe Boattini ad Anacleto Boattini, poi Giovanni Boattini, Giuseppe Boattini fino ad arrivare ai giorni nostri con i fratelli Cesare (classe 1957) e Giovanni (classe 1966) Boattini e per finire con Niccolò Boattini (classe 1989) e, in attesa della laurea, Riccardo Boattini.

La Butega ad Giorgioni srl, in pieno centro in via IV Novembre, è attiva dal 1888 (136 anni) nel commercio di drogheria e coloniali, prodotti alimentari e pasta fresca. Il negozio nel tempo si è evoluto e rinnovato, fino all’attuale erboristeria. A Ricciotti Giorgioni venne conferita la medaglia d’oro del lavoro, così come al suo successore Giulio Giorgioni, che ha inaugurato nel 1950 la seconda generazione dell’attività. La terza, con Maurizio Giorgioni, ha preso il comando del negozio nel 1980, mentre oggi siamo alla quarta con Luigi Giorgioni.

La gioielleria Lugaresi di Rondelli Valeria & C. sas, in pieno centro in via Matteotti, ha aperto per la prima volta nel 1895, 129 anni fa, su un’intuizione dei fratelli Giovanni e Battista Lugaresi. A Battista è poi subentrato il figlio Carlo Alberto e poi le sue figlie Gianna e Lidia, assieme ai mariti Ivano e Luigi. E poi è arrivata a Valeria, figlia di Paolo e Lidia, che tuttora gestisce l’attività insieme a Ivano.