Bergamini lancia la campagna elettorale

Si è svolta la cena di Forza Italia che ha dato ufficialmente il via alla campagna elettorale per le Europee. Un incontro conviviale dedicato in particolare al vice segretario nazionale del partito

azzurro Deborah Bergamini, al segretario regionale candidato alle Europee Rosaria Tassinari, al segretario provinciale Fabrizio Dore e al capogruppo in comune a Ravenna Alberto Ancarani. Il segretario Fabrizio Dore ha voluto sottolineare la presenza all’incontro di diversi candidati sindaco del centrodestra nelle imminenti elezioni amministrative "a dimostrare come l’unità

del centrodestra sia un pilastro del nostro agire politico", e ha ringraziato in particolare i rappresentanti di alcune "ssociazioni di categoria per il proficuo percorso di dialogo che anche dal canto loro è in essere con Forza Italia, storicamente attenta alla voce del tessuto socio-economico del nostro Paese e della nostra città".

"Le sfide comunali – ha ribadito Dore – devono servire, oltre a battere le sinistre, come trampolino per centrare l’obiettivo della doppia cifra per Forza Italia alle Europee, per far sì che ci sia

sempre più Italia dentro al Partito popolare europeo, e quindi un’Italia protagonista nelle decisioni e nelle

sfide che l’Unione Europea ha davanti a sé".