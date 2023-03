’Bestiario’ nel giardino Casa Varoli

Nel giardino di Casa Varoli a luglio inaugurerà il progetto ’nel giardino un bestiario quasi nascosto’, presentato dal museo civico Luigi Varoli di Cotignola e vincitore del PAC - Piano per l’Arte Contemporanea 2021, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Il progetto, avviato negli ultimi mesi del 2022, prevede una produzione site-specific dell’artista Nero | Alessandro Neretti, con installazioni che animeranno e popoleranno il giardino della casa studio di Luigi Varoli, edificio rinascimentale diventato nel primo Novecento abitazione e luogo di lavoro del maestro cotignolese. Le installazioni, principalmente piccole sculture in ceramica, entreranno in dialogo con alcuni frammenti lapidei, colonne e capitelli, pietre e reperti vari, alcuni già presenti nel giardino, raccolti da Varoli per ricostruire la memoria del paese distrutto dalla guerra, e altri appositamente portati fuori dai depositi comunali, dopo un attento lavoro di studio e inventariazione.