Boom di nascite in ospedale. Alla luce trenta bambini in 48 ore

Che il calo delle nascite sia un fenomeno conclamato, è fuori di dubbio, ma quello che è accaduto nei giorni scorsi nell’ospedale di Ravenna è in totale controtendenza. Il boom di parti che si è verificato, ha costretto alcune donne a partorire in camera, ovviamente con tutta l’assistenza del caso. In due, nel fine settimana scorso, hanno avuto i loro bambini senza trasferirsi in sala parto, perché il via vai è stato continuo e le sale erano tutte impegnate. La conferma arriva dal direttore di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Ravenna, Francesco Catania.

"In pratica – spiega il primario – nel giro di 48 ore, per la precisione dal 30 giugno al 2 luglio, ci sono stati trenta parti. La maggior parte spontanei e anche due gemellari. Oltre ad alcuni cesarei. Non facevamo in tempo a dimettere le neomamme che le stanze si riempivano nuovamente". Anche i giorni precedenti, a dire la verità, i numeri non erano stati da meno, e infatti il 28 si erano registrati otto parti e il 29 cinque. Questo ha fatto sì che due donne abbiano partorito i loro bambini direttamente nelle camere in cui erano state ricoverate, in attesa del travaglio. "Hanno ovviamente ricevuto tutta l’assistenza necessaria – prosegue Catania – anche perché in reparto sono sempre disponibili ginecologi, anestesisti, infermiere e ostetriche. Tutti pronti a intervenire quando è necessario. Aver avuto un numero di parti così elevato e in così poco tempo è per noi un motivo di orgoglio e soddisfazione: è una dimostrazione di fiducia nei confronti del reparto ed è il risultato e il frutto di un duro lavoro da parte di tutti coloro che ci lavorano".

Le mamme che hanno partorito in camera all’inizio hanno accolto la notizia con un po’ di preoccupazione, ma è stato solo un attimo, finché non si sono rese conto di essere circondate di tutte le cure necessarie. Il reparto ha quattro sale parto e tre sale operatorie. Queste ultime vengono utilizzate anche per i parti quando necessitano di assistenza particolare, nel caso di gravidanze e parti spontanei e senza problemi si è scelto, questa volta, di lasciare le future mamme in camera. "Può capitare – spiega il primario – anche se io personalmente non ricordo fosse successo finora".

Quella dei giorni scorsi è stata una concentrazione di parti davvero eccezionale, soprattutto se si pensa che mediamente nell’ospedale di Ravenna nascono tra i tre e i quattro bambini al giorno. Nel 2023 i nati erano stati 1.409, contro i 1.565 dell’anno precedente.

