Carabiniera fuori servizio fa arrestare il ladro

Stava camminando libera dal servizio con il proprio cane, una carabiniera della Compagnia di Faenza, ma non gli è sfuggito quel personaggio che le forze dell’ordine in zona conoscono molto bene. Così lo ha tenuto d’occhio e quando lo ha visto aggirarsi con fare sospetto ed entrare in un garage di un condominio al civico 15 di via Puccini, ha iniziato a seguire i suoi movimenti. E, come ha raccontato la militare davanti al giudice Piervittorio Farinella e al viceprocuratore onorario Simona Bandini durante la direttissima di ieri mattina in tribunale a Ravenna, l’uomo identificato nel pregiudicato Francesco Marino, non è uscito dall’area del condominio a mani vuote. Il ventenne disoccupato e senza fissa dimora nato a Faenza e con una serie di precedenti specifici, infatti, quando è uscito un quarto d’ora dopo essere entrato nel garage, aveva con sé due scatole piene di bottiglie di birre e superalcolici, oltre a una giacca. A quel punto, verso le 15 di venerdì, la carabiniera che aveva visto la scena ha chiamato immediatamente la pattuglia di colleghi in servizio che sono subito intervenuti sul posto, arrestando il ventenne per furto.

Quello di venerdì pomeriggio, come è stato appurato successivamente, è solo l’ultimo episodio simile per cui è stato segnalato il giovane, difeso in aula ieri dall’avvocato Simone Balzani, in un’escalation di furti aggravati iniziata lo scorso luglio. Per questo, anche alla luce della pericolosità del ventenne, il Vpo Bandini, oltre alla convalida dell’arresto, ha chiesto la presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

L’avvocato Balzani si è rimesso a giustizia sulla convalida, essendo stato l’arresto legittimamente eseguito. Il giudice, oltre a convalidare l’arresto, per Marino ha disposto l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria dalle 14 alle 18. L’avvocato difensore ha chiesto i termini a difesa, in vista del rinvio del processo a metà dicembre.

m.m.