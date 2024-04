C’è la Sagra del Pellegrino, sbandieratori al rione Rosso

È festa a Faenza per la Sagra del Pellegrino. Oggi al rione Rosso torneranno sbandieratori e musici che negli anni sono sempre stati i protagonisti della manifestazione. Si terrà l’evento ’La bandiera nel mondo’, un incontro internazionale non agonistico tra sbandieratori e musici provenienti dalle maggiori città di rievocazione storica e borghi storici d’Italia e non solo. Saranno attese delegazioni dalle città di Narni, San Marino, Arezzo, Cori e anche degli altri rioni di Faenza, tutte realtà non Fisb. Sarà presente, inoltre, una delegazione che giungerà da Schwäbisch Gmünd, la città gemellata con Faenza. L’evento vedrà sfilare un corteo in costume che dalle 15 percorrerà le vie del rione Rosso giungendo in piazza del Popolo dove, alle 15.30 circa, i gruppi faranno il loro ingresso per poi esibirsi singolarmente. Sarà previsto anche un esercizio tutti assieme. Il corteo proseguirà il percorso fino ad arrivare al Museo Internazionale delle Ceramiche dove, alle 17 circa, è in programma la conferenza ‘Storia e tradizione della bandiera’, durante la quale i rappresentanti dei gruppi sbandieratori presenti testimonieranno la loro storia e tradizione legata al maneggiar la bandiera. Da Siena è previsto l’arrivo di Riccardo Manganelli della Contrada del Nicchio. Seguirà una cena nelle Cantine del Baiocco, su prenotazione. Nella stessa giornata, inoltre, il rione Rosso sarà sede dell’assemblea regionale dell’Associazione Emilia Romagna Rievocazioni Storiche.

Il programma della Sagra 2024 si concluderà domani con la consueta Festa del Rione Rosso, con il corteo rionale che sfilerà per le vie del quartiere giungendo in piazza della Libertà per la sbandierata di fronte al Duomo e infine, ritornando presso la sede rionale, nella quale si terrà il pranzo sociale nelle Cantine del Baiocco e a seguire il battesimo rionale.

Gabriele Garavini