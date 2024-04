Cervia punta sullo sport. Tour, golf e calciomercato

Attesa per il grande sport a Cervia. Dagli Open di Golf ad Ironman, passando per il Tour de France, la città conta su importanti presenze e si prepara ad accogliere i turisti si recheranno in città per assistere alle gare. L’assessora con delega allo sport, Michela Brunelli, fa il punto sulla fase preparatoria e annuncia alcune novità.

Assessora, come si sta preparando la città ai grandi eventi: Tour de France e Open Italia?

"Ospitare l’Open di Golf e il Tour de France per la nostra città è un grande onore. Questi due straordinari eventi rappresentano a fine legislatura, una conferma importante per la nostra città, che è apprezzata e richiesta a livello internazionale. Insieme alle Pro Loco e al Consorzio Cervia Centro stiamo costruendo una adeguata comunicazione, oltre che una rete di volontari, servizi e proposte per accogliere al meglio queste due manifestazioni sportive d’eccellenza".

Quante presenze sono stimate per questi due grandi eventi sportivi?

"In regione i due eventi porteranno oltre 300 mila presenze, con una esposizione mediatica senza precedenti a livello mondiale. Le immagini della nostra città saranno trasmesse in tutti i continenti".

Ci sono novità in arrivo per lo sport?

"Oltre a questi due straordinari eventi, realizzeremo a Milano Marittima la prestigiosa trasmissione di Sky, "Calciomercato L’originale". Bonan, Fayna e Di Marzio, dal 1° al 5 luglio, commenteranno tutte le sere dalla Rotonda Primo Maggio i movimenti del calcio mercato, oltre che le partite degli Europei. Inoltre, sul lungomare di Milano Marittima, nasceranno diverse isole dedicate all’attività fisica all’aria aperta. Si tratta di strutture di ultima generazione, che saranno a disposizione di cittadini e turisti. Presso il Centro Sportivo Liberazione inoltre abbiamo individuato la pista di Atletica quale prossimo intervento urgente. Queste azioni non fanno che confermare la connotazione sportiva che vogliamo portare avanti per Cervia".

Quali sono i migliori risultati delle squadre cervesi?

"Cervia Ginnastica Ritmica ha raggiunto la terza promozione in quattro anni, conquistando la serie A1, un risultato eccellente, meritatissimo. In particolare, Caterina Capacci e Margherita Fucci in quest’ultimo periodo sono anche tornate ad indossare la maglia della Nazionale. Per la scherma invece il nostro Circolo della Spada continua ad esprimere atleti di altissimo livello. Uno su tutti il neocampione del mondo di spada Under 20, il cervese Matteo Galassi, che con una prestazione invidiabile ha conquistato, insieme ai suoi compagni, la medaglia più prestigiosa. Questi sono solo alcuni degli esempi che Cervia può vantare, il merito ovviamente è delle associazioni sportive e delle famiglie che con grande costanza trasmettono ai nostri ragazzi e ragazze, la passione per lo sport".

Ilaria Bedeschi