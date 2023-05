Ciak, ‘Ravenna Nightmare’

’We are ready, and you?’ Sono ufficialmente partite le iscrizioni al Ravenna Nightmare Film Fest, un appuntamento imperdibile per gli appassionatati del cinema.

Si legge nella nota diffusa dall’organizzazione del festival: "Su Festhome, Filmfreeway Shortfilmdepot potrai iscriverti, caricare il tuo corto o lungometraggio e partecipare alla selezione per la ventunesima edizione del nostro Festival. Il regolamento completo – continua la nota – con istruzioni, requisiti e scadenze è disponibile online su tutte le piattaforme. Possono partecipare ai Concorsi Internazionali per Lungometraggi e Cortometraggi, i film di finzione, i film d’animazione e i documentari terminati che esplorano “il lato oscuro del cinema” nel suo senso più ampio, favorendo efficacemente il rinnovamento sia stilistico che tematico del cinema".

Prima di iscriversi l’organizzazione prega di leggere attentamente il Regolamento generale del Festival.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: [email protected]