Ciclista trovato in un fosso in stato di ipotermia

Forse un malore, forse una caduta accidentale ma non è esclusa nemmeno l’ipotesi di un sinistro stradale. Di sicuro poteva avere conseguenze ben più gravi l’episodio avvenuto martedì mattina in via Granarolo a Faenza, su cui sono in corso le indagini delle forze dell’ordine. Erano circa le 9.30 di mattina quando in un fosso profondo che costeggia la strada, a meno di un chilometro dal casello autostradale è stata segnalata la presenza di un uomo riverso a terra accanto ad una bicicletta in stato di ipotermia. Sul posto è accorsa una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina e un’autoambulanza del 118 Romagna Soccorso. L’uomo è stato ritrovato come detto in un fosso profondo circa due metri dove è presente anche uno strato di acqua profondo circa 25 centimetri.

Verosimilmente il ciclista stava percorrendo la strada in direzione da Bagnacavallo verso Faenza quando è avvenuto il fatto. L’uomo è stato tirato fuori dal fosso dai Vigili del fuoco e dal personale del 118. Si è reso anche necessario l’intervento dell’elimedica che in volo da Ravenna è sopraggiunta per trasportare il ferito all’ospedale Bufalini di Cesena in codice di media gravità. Non è in pericolo di vita.

La Polizia Locale sta ora indagando per ricostruire l’accaduto e per accertare eventuali responsabilità di terzi.