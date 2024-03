Cinque nuovi progetti europei per l’Autorità portuale

L’Autorità di sistema portuale dispone di un budget complessivo di 1.656.322 euro, finanziato al 100%, per la realizzazione di cinque nuovi progetti europei - quattro sono finanziati dal Programma Interreg Italia-Croazia e uno dal Programma Interreg IPA Adrion - che hanno preso avvio nelle ultime settimane. Tra i progetti finanziati dal Programma Interreg Italia-Croazia, vi è "Mileport", incentrato sul miglioramento, tramite l’uso di alcune tecnologie, del cosiddetto ultimo miglio stradale verso i porti dell’Adriatico.

L’Autorità portuale svilupperà e testerà un sistema di prenotazione dei veicoli per ottimizzare le tempistiche e l’accessibilità alle aree portuali da parte dei mezzi pesanti e ridurre, di conseguenza, l’impatto ambientale. ’Adrijoroutes’ è il progetto relativo alla promozione e conservazione delle eredità storiche e culturali, per il quale l’Autorità di sistema portuale ristrutturerà uno spazio all’interno dell’ex-stabulario a Marina di Ravenna che sarà destinato ad attività museali e sarà fruibile a residenti, turisti e croceristi. È affidato, invece, al progetto ’Digiports’ lo sviluppo di una piattaforma ’Just-In-Time’ e dei relativi test, integrata all’Open Digital Twin Port of Ravenna (il ’gemello’ digitale del porto di Ravenna) e a un sistema per valutare le emissioni di inquinanti delle navi.

Migliorare la sicurezza informatica dei porti partner (Ravenna, Ancona, Venezia, Trieste, Rijeka, Ploce e Dubrovnik) è lo scopo del progetto ’Cresport’, coordinato dall’Autorità portuale di Ravenna, che realizzerà anche gli studi per la creazione della comunità energetica portuale e l’installazione di pannelli fotovoltaici in area portuale nell’ambito del progetto ’Adrirec’ sui temi della sostenibilità ambientale finanziato dal Programma Interreg IPA Adrion.

m.v.v.