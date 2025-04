Circonvallazione di Castello, via Lughese chiusa per sei mesi

I disagi, presenti e futuri. Inevitabili quando il progetto è così importante e costoso. Ci vorranno ancora un paio d’anni per arrivare alla fine del cantiere per costruire la nuova circonvallazione di Castel Bolognese: e saranno due anni di lavori che avranno ripercussioni sulla viabilità e sul traffico. Di questo si è parlato giovedì sera in un incontro pubblico con il sindaco Luca Della Godenza, che davanti a una sala piena, nella parrocchia di Casalecchio, ha illustrato i prossimi step del cantiere e ciò che comporterà.

"Dal 5 maggio riaprirà via Sant’Ilario – ha detto – mentre verrà chiusa la provinciale Lughese. Questo comporterà una deviazione di traffico". Per questo motivo verranno installati due semafori che istituiranno un senso unico alternato in via Contessa.

La chiusura della provinciale Lughese durerà sei mesi, poi per i sei mesi successivi la stessa sorte toccherà alla strada comunale via Canale. E ovviamente questo ha creato qualche malumore, espresso nel corso della serata dai presenti: i cambiamenti nella viabilità dettati dal cantiere impatteranno sulla vita e le abitudini dei cittadini. Il sindaco ha ascoltato lamentele e suggerimenti, auspicando l’apertura di un dialogo con gli utenti: "Potevamo anche non fare l’incontro pubblico e limitarci a mandare la comunicazione relativa alla chiusura della strada, ma abbiamo optato per organizzare la serata per confrontarci col maggior numero di persone, e i residenti della frazione di Casalecchio c’erano tutti – ha detto a posteriori Della Godenza –. Sono arrivati suggerimenti, anche utili. Avevamo pensato a un senso unico verso Faenza per via Lazzarini, che è molto stretta. È stato evidenziato, invece, che forse il senso unico potrebbe essere più utile nella direzione opposta: è un punto su cui ci stiamo confrontando con i residenti".

Il cantiere è "più o meno nei tempi", assicura il sindaco: "L’apertura della circonvallazione è prevista nel primo semestre del 2027, entro quest’anno sarà realizzato tutto il rilevato da via Borello al cavalcaferrovia e l’anno prossimo il tratto dalle cupole alla ferrovia". Complessivamente il maxi progetto, atteso da molti anni, costerà 80 milioni di euro: si tratta di un tracciato quasi tutto sopraelevato lungo circa 3,3 chilometri, e la cui realizzazione ha comportato anche degli espropri di terreno. Il percorso seguirà in parte via Casanola e via Borello con quattro curve a 90 gradi, di cui due in corrispondenza della via Emilia e due all’incontro con le vie Casanola e Borello, con tre nuove rotatorie. E ci saranno anche due sottopassi in corrispondenza della ferrovia Bologna-Rimini e un passaggio sopraelevato sulla Ravenna-Castelbolognese.