Coloratissime vetture a pedali. Il 4 maggio torna il Campionato

A Cotignola è iniziato il conto alla rovescia in vista della 17esima edizione del ‘Gran premio Cotignola-Europa’, manifestazione goliardica competitiva che sabato 4 maggio vedrà protagoniste coloratissime vetture a pedali. La manifestazione vuole favorire le relazioni tra ragazzi di diverse nazionalità: partecipano equipaggi provenienti da diverse regioni italiane e da altre nazioni come Francia, Repubblica Ceca e Slovenia. Quest’anno la scuola media ‘Luigi Varoli’ di Cotignola si presenterà al via con tre equipaggi e per la prima volta gareggerà il team dell’associazione Demetra- Donne in aiuto. Il ritrovo è previsto alle 15 in piazza Vittorio Emanuele II: qui gli equipaggi eseguiranno la coreografia di presentazione; poi raggiungeranno il circuito protetto del parco Pertini. La partenza della corsa è prevista per le 17.15 e la vittoria andrà a chi avrà percorso più giri in 80 minuti. A seguire ci saranno le premiazioni: la classifica sarà stabilita per il 50% dalla velocità, calcolata sul numero di giri percorsi e, per il restante 50%, dall’estetica cioè dall’idea che ha ispirato la forma dell’auto, da come la carrozzeria è stata modellata e dipinta, dai costumi dei piloti e dall’animazione studiata ed eseguita dalla squadra prima della gara. A organizzare la manifestazione è il Comune di Cotignola, con il supporto della Società ciclistica cotignolese, dei Podisti Cotignola e di altre associazioni, del comprensivo ‘Don Stefano Casadio’ e degli sponsor. Info. 0545.908871, mail eventi@comune.cotignola.ra.it.

Luigi Scardovi