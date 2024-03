Concerto degli studenti del Verdi

Alle 16.30, gli allievi della classe di musica d’insieme di strumenti a fiato del conservatorio statale ‘Verdi’ effettueranno una esercitazione (che per il conservatorio corrisponde a un esame) all’interno dell’aula magna del liceo artistico e musicale ’Nervi-Severini’.

La collaborazione con l’Afam, alta formazione artistica e musicale, rappresentata a Ravenna, oltre che dall’Accademia di Belle arti, dal Conservatorio statale ‘Verdi’, in questi mesi è stata importante e molto stretta, in particolare per la preziosa mediazione della sua direttrice, Anna Maria Storace.

Quello di oggi è uno spettacolo che celebra la nascita del nuovo liceo musicale della città. saranno suonate musiche di Clark, Sousa, Bach, Gershwin, Loewe, Lerner, Joplin, con la partecipazione di Vera Della Scala alla voce e di Fabio Errico e Gabriele Gagliotta alle percussioni.