Contributi per le famiglie

Con i fondi assegnati ai Comuni dell’Unione della Romagna Faentina saranno erogati contributi alle famiglie residenti o con dimora principale, abituale o prevalente in uno dei Comuni dell’Unione, la cui abitazione principale è stata interessata dai fenomeni alluvionali o franosi del maggio 2023. Il nucleo familiare beneficiario del contributo deve avere un Isee ordinario non superiore a 40mila euro, fatte salve: la presenza nel nucleo di persone con disabilità congenita o invalidità al 100%; presenza nel nucleo di anziani con indennità di accompagnamento. Per richiedere il contributo, le famiglie dovranno prendere appuntamento con un assistente sociale, recandosi in orari di ricevimento o telefonando al Servizio Sociale del proprio Comune di residenza.

Il contributo massimo per nucleo è di 5mila euro.