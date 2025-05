Corso base di programmazione Plc dal 12 giugno

Per tutti i tecnici elettronici ed informatici che vogliono affinare le conoscenze teoriche con un percorso in grado di condurli alla realizzazione di applicazioni di automazione con PLC e per gli operatori di impianti automatizzati, con una base di conoscenza meccanica e degli impianti di automazione, che vogliono irrobustire la propria professionalità nell’ambito della programmazione PLC, FORMart, ente di formazione del sistema Confartigianato, propone un percorso di 24 ore che si svolgerà in presenza presso la sede di viale Newton, 78 a Ravenna, con un incontro a settimana dal 12 giugno fino al 31 luglio in orario serale. Per info e costi: sara.mascellani@formart.it – tel. 0544.479811.