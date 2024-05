Corso di laurea in Meccatronica. Aperte candidature per Lugo

Si svolgerà nella sede di Lugo, attrezzata con le tecnologie più avanzate, unendo teoria e pratica in un approccio didattico innovativo. È il corso di laurea in Meccatronica, di cui l’Università di Bologna ha annunciato l’apertura delle candidature alle selezioni per l’ammissione per l’anno accademico 2024/2025, assieme ad una nuova procedura di iscrizione. Gli aspiranti avranno tempo per candidarsi fino alle 13 del prossimo 1° luglio, con possibilità di una ulteriore iscrizione tramite una selezione straordinaria in autunno per i posti residui. La collaborazione con le principali aziende del territorio garantisce un’immersione totale in un contesto professionale di spicco, preparando gli studenti alle sfide future del settore meccatronico e sottolineando l’impegno dell’Università di Bologna e dei partner aziendali nella fornitura di un’istruzione di alta qualità, progettata per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e fornire significative e sicure opportunità professionali. L’iniziativa nasce da una collaborazione tra l’Università di Bologna, la Fondazione Super e aziende come Bucci Automations, Cni Group, Diemme Enologia, Diemme Filtration, Eurovo, Geminiani, Icel, Marcegaglia, Marini, Natura Nuova, Sica, Surgital, Tampieri, Unitec e Vulcaflex. Queste ultime hanno permesso la creazione di un corso mirato allo sviluppo di competenze avanzate in robotica, intelligenza artificiale e automazione, promuovendo un rapido inserimento degli studenti in ambiti lavorativi all’avanguardia contribuendo, così, allo sviluppo e al benessere del proprio territorio.

Ulteriore elemento di distinzione del Corso di Laurea in Meccatronica a Lugo è la sua specifica preparazione per la libera professione. Offre agli studenti una formazione tecnica di alto livello ma anche il percorso per l’ottenimento dell’abilitazione professionale, con la possibilità di iscrizione immediata all’albo dei periti laureati.

Per maggiori informazioni e per iscriversi al corso (requisiti, tempi e modalità): seging@unibo.it,tel 0512093929.

lu.sca.