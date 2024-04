’Corti da Sogni’, stasera al Rasi il gran finale

Giornata finale oggi per la 25esima edizione del festival Corti da Sogni con la proiezione e la premiazione dei corti vincitori. Debutta il premio Marescotti. Ospite speciale il maestro d’animazione Enzo d’Alò. Assegnati i premi delle scuole. Nella sezione Film School trionfa il corto iraniano Katvoman di Hadi Sheibani. A ritirare il premio è salita sul palco, con l’assessore Fabio Sbaraglia, l’attivista persiana Shervin Haravi. Il Green School è andato al corto italiano Grogh. Storia di un castoro degli autori ravennati Gianni Zauli e Alberto Baioni Le 25esima edizione del festival. Corti da Sogni – Antonio Ricci è giunta alle battute finali. Oggi si conosceranno i vincitori della manifestazione. L’appuntamento è dalle 20,30 al teatro Rasi di via di Roma a Ravenna quando prenderanno il via le proiezioni. Oltre alle tradizionali categorie in concorso – tra cui l’European Sogni Award, il Sogni d’Oro, i Mitici Critici e il Premio Giuseppe Maestri -, quest’anno debutta il Premio Ivano Marescotti che sarà assegnato alla migliore interpretazione nell’ambito dei cortometraggi in concorso nella categoria Made in Italy. Il premio sarà consegnato dalla moglie di Ivano, Erika Leonelli. Alla serata di premiazioni parteciperà anche il maestro del cinema d’animazione Enzo d’Alò. Il pubblico in sala sarà invece chiamato a decidere la sezione Creatività in sala attraverso una votazione che si terrà in sala. Gli spettatori saranno chiamati a votare il corto più creativo del festival. Il programma della sera sarà preceduto dall’appuntamento per le scuole al cinema Mariani. Dalle 10, il grande regista Enzo d’Alò terrà una masterclass al cinema Mariani di fronte a una platea di studenti delle scuole superiori. Il maestro del cinema d’animazione presenterà il suo ultimo film d’animazione: Mary e lo spirito di mezzanotte, in cui la protagonista è Mary, una ragazza di 11 anni con un’incontenibile passione per la cucina: vuole diventare una grande chef. Sua nonna Emer, con cui ha un rapporto davvero speciale, la incoraggia a realizzare il suo sogno. Nella serata di giovedì sono stati assegnati due premi frutto del percorso del circolo Sogni negli istituti scolastici del territorio. . La giuria composta dalla classe Prima C del liceo scientifico Oriani di Ravenna (professoressa coordinatrice Angela Malfitano) hanno assegnato il premio Film School (categoria riservata alle opere prodotte dalle scuole e università di cinema nazionali e internazionali) come detto al corto iraniano Katvoman di Hadi Sheibani. Gli studenti della Seconda E della scuola media Montanari (coordinati dalla professoressa Viviana Marchetti) hanno invece deciso l’opera vincitrice della categoria Green School. Premiato Grogh. Storia di un castoro dei romagnoli Gianni Zauli e Alberto Baioni.