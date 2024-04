Da Porto Fuori a Ravenna. Cammino di preghiera

Stasera alle 20.30 dalla chiesa di Porto Fuori partirà il pellegrinaggio Diocesano per le celebrazioni in onore della Madonna Greca. Il cammino di preghiera, con recita del rosario, sarà guidato dall’arcivescovo di Ravenna-Cervia Monsignor Lorenzo Ghizzoni e terminerà a Ravenna presso la basilica cittadina di Santa Maria in Porto. L’arrivo alla basilica è previsto verso le 22.30. Per raggiungere il punto di partenza a Porto Fuori è a disposizione dei partecipanti un servizio di bus navetta da via di Roma di fronte alla basilica di S. Maria in Porto con prima corsa alle 19.30. In alternativa si potrà usufruire della linea urbana n.1 in partenza alle 20.02 dalla fermata di via di Roma - palazzo Teodorico. Tutta la cittadinanza è invitata.