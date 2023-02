Da tutto il mondo per il Festival degli aquiloni

Si preannuncia da record la 43° edizione di ‘Artevento Cervia Festival Internazionale dell’Aquilone’ che torna sulla spiaggia di Pinarella da venerdì 21 aprile a lunedì 1° maggio. Non solo sulla spiaggia, il calendario sarà ricco di eventi anche in altre location per dieci giorni in cui Cervia si trasformerà nella città simbolo dell’aquilone. Saranno 50 le delegazioni provenienti da 5 continenti e oltre 250 gli artisti invitati per l’edizione 2023 del festival dedicato agli aquiloni e all’ambiente. Tutti con il naso in aria per la rassegna di aquiloni d’arte, etnici, storici, giganti, sportivi, acrobatici e combattenti in volo simultaneo nelle aree dedicate, per tuffarsi nella magia di una pratica nata oltre 2500 anni fa. Sulla spiaggia sono attese migliaia di persone per vedere il cielo colorarsi di centinaia di forme. Saranno 11 giorni ricchi di eventi unici, adatti a un pubblico eterogeneo e a spettatori di ogni età e abilità; in programma display di aquiloni artistici, etnici, storici e giganti, esibizioni di volo acrobatico a ritmo di musica, performance multidisciplinari di teatrodanza, circo contemporaneo, mostre, laboratori didattici, esibizioni notturne.

Torna la ‘Cerimonia delle Bandiere’, il Premio Speciale per Meriti di Volo, la ‘Notte dei Miracoli’, il campionato di volo acrobatico Stack Italia, le installazioni, l’air sculptures. Ogni giorno sulla spiaggia perfettamente servita ed accessibile, non mancheranno volo di aquiloni d’arte, esibizioni acrobatiche a ritmo di musica, kitesurf, mostre, approfondimenti tematici, spettacoli notturni e laboratori didattici interdisciplinari. Confermata area ristoro, mercatino degli aquiloni, con giochi dell’aria e il materiale per la costruzione di aquiloni, attività ludico didattiche, laboratori per creare il proprio aquilone e iniziazione al volo.

Insomma, è iniziato il conto alla rovescia per uno degli eventi più importanti della città con il quale si saluta e si dà il benvenuto alla stagione turistica alle porte. Tema conduttore di questa edizione sarà l’omaggio alla collezione ’Immagini per il cielo’ con la presentazione del restauro dell’aquilone di Mimmo Paladino commissionato dallo stesso artista alla dottoressa Nella Poggi Parigi, fra le maggiori esperte nella conservazione e nel restauro di opere d’arte su carta. Consulente della dottoressa Poggi, in qualità di studiosa di storia e culture dell’aquilone, Caterina Capelli art director di Artevento Cervia, che ha seguito l’intero iter dell’operazione di restauro a partire dalla sua presentazione, avvenuta ai Musei Vaticani, nel corso di una conferenza che ha posto l’accento anche sul ruolo del festival di Cervia come principale osservatorio internazionale sull’arte eolica.

Ilaria Bedeschi