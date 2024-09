Dal 1987 le ispezioni alla fogna di Classe

La perlustrazione, gli scavi e il recupero del materiale dal condotto fognario nel parco archeologico di Classe si protrassero per lungo tempo per iniziativa del Gruppo ravennate archeologico con la supervisione della Soprintendenza. Le ispezioni iniziarono nel dicembre del 1987, con i campi imbiancati dalla brina, ad opera (nella foto) di Giovanni Morigi e Faustolo Rambelli. In corrispondenza degli originari passi d’uomo in mattoni furono installati accessi in cemento armato da cui si scendeva nel ‘fognone’ pieno d’acqua e in parte invaso da terra, detriti e preziosi reperti.

A cura di Carlo Raggi