Dal gioco da tavolo al libro. Le ’Game Nights’ in biblioteca

Quattro appuntamenti, da febbraio a maggio e poi, dopo la pausa estiva, una ripresa a ottobre. Tante sono le opportunità per partecipare al nuovo format lanciato dalla biblioteca Trisi in collaborazione con Cobblepot Games, per promuovere la lettura attraverso le Game Nights che associano libri a giochi da tavolo. In realtà il progetto nasce da una sintesi degli investimenti già avviati per favorire la fruizione di entrambi e attirare in biblioteca un pubblico sempre più numeroso ed eterogeneo in fatto di età. Il gioco proposto dalle Game Night negli appuntamenti serali del 23 febbraio, 15 marzo, 19 aprile e 10 maggio trae ispirazione dalle ’penny dreadful’, le pubblicazioni economiche dell’epoca vittoriana che hanno contribuito all’alfabetizzazione e alla cultura popolare con racconti macabri e sensazionalistici.

I partecipanti alle Game Nights si troveranno immersi nelle atmosfere proposte dal gioco ’Penny dreadfuls: gli orrori di Londra’, pubblicato da Giochi Uniti, che ha totalizzato il sold out durante il Lucca Comics&Games. "Si tratta di un gioco semplice, adatto a tutti – spiega Giacomo Santopietro, fondatore della Cobblepot Games, nata a Ravenna 11 anni fa –. I giocatori dovranno immergersi nella storia ambientata nei vicoli sovraffollati dei bassifondi di Londra tra il 1850 e il 1899 , leggere a voce alta le carte per procedere, decidendo di volta in volta i vari passaggi per raggiungere il miglior epilogo possibile". Al primo appuntamento di venerdì 23 febbraio alle 20.30 in biblioteca saranno presenti anche gli autori di ’Penny dreadfuls: gli orrori di Londra’, Gabriele Mari e Gianluca Santopietro, che guideranno i partecipanti attraverso le varie scelte e prove finalizzate a generose ricompense o a spiacevoli conseguenze.

Dopo la pausa estiva, gli appuntamenti con le Game Nights riprenderanno da ottobre a dicembre con i giochi da tavolo dedicati ai tre livelli della Divina Commedia, Inferno, Purgatorio e Paradiso. "La biblioteca Trisi è stata una pioniera di questo modo innovativo di fruire degli spazi bibliotecari e di promuovere la lettura – spiega l’assessora alla Cultura Anna Giulia Gallegati –. Un percorso frutto della capacità della direttrice Sbiroli e dello staff di intercettare e lavorare sulle novità in grado di avvicinare nuovi pubblici alla biblioteca". Per info è possibile contattare la biblioteca Trisi a 0545 299556, trisi@comune.lugo.ra.it o 339 5380983.

Monia Savioli