Dall’infermiera al manager, per Sangiorgi

Sono stati resi noti nella serata di martedì, durante l’incontro organizzato nella sede elettorale di Lavezzola, i nomi dei dodici candidati alla carica di consigliere comunale della lista ‘Comunità Protagonista’ di Conselice. Il gruppo civico sostiene la candidatura a sindaco di Andrea Sangiorgi, espressione del centro sinistra. Questi i nomi dei candidati consiglieri: Sabrina Alpi, infermiera professionale, dipendente Ausl Romagna, in servizio al day hospital oncologico dell’ospedale di Lugo, Natalino Barbieri, ex postino, ora pensionato, Nouhaila Benachir, studentessa del corso di consulenza del lavoro e relazioni aziendali all’Università di Bologna, Massimo Del Duca, medico radioterapista oncologo all’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, Fabrizio Ferroni ex artigiano, ora pensionato, Anna Izzo, manager dell’azienda tedesca Diebold Nixidorf e coordinatrice della logistica e dei loro magazzini in Italia, Enrico Minoccheri, impiegato Hera, coordinatore pronto intervento sulle fognature, Angelica Monaco, senior project manager all’Art-ER la società consortile dell’Emilia-Romagna nata per favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo dell’innovazione, l’attrattività e internazionalizzazione del territorio, Nicolò Negrini, responsabile del personale del frutteto della Cab Massari, Giulia Pacella impiegata amministrativa e impegnata nei servizi extrascolastici tramite l’associazionismo locale, tecnico sportivo federale, Davide Passardi, imprenditore agricolo, titolare dell’azienda agricola ‘La Saracca’ e Stella Simonotti, studentessa del liceo linguistico di Lugo.

"Quando all’inizio di questa campagna elettorale affermavo come fosse giunto il momento di una storia nuova e di nuovi volti alcuni temevano che fossero solamente le solite parole della politica – ha spiegato Andrea Sangiorgi, durante la presentazione dei candidati consiglieri ai tanti partecipanti presenti in sala –. Da oggi, invece, si dimostra con i fatti. Ho lavorato molto in queste settimane per la costruzione di questa lista ‘Comunità Protagonista’ di candidati e candidate al Consiglio comunale. Lista che è una espressione unicamente dei territori – ha continuato – e non dei compromessi politici. Tutti volti nuovi che per la prima volta hanno deciso di mettersi a disposizione delle tre nostre comunità a livello politico. Una squadra che comprende tutte le fasce d’età e professioni con uno sguardo però particolare alle nuove generazioni. L’ho detto più volte – ha sottolineato il candidato sindaco in conclusione –. Con me il consiglio comunale sarà palestra di costruzione di una nuova classe dirigente locale: ne abbiamo bisogno per mettere sul campo nuove idee e competenze". Dopo aver confermato i nomi dei candidati consiglieri, Andrea Sangiorgi renderà noti anche quelli di coloro che comporranno la sua giunta. La presentazione avverrà il prossimo 7 maggio alle 20.30 in piazza Guareschi a Conselice.

Monia Savioli