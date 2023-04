Deledda e Luzi, Cervia riscopre i ’suoi’ autori

Presentato il programma 2023 dei ’Luoghi d’autore’, itinerario culturale per valorizzare la memoria dei grandi scrittori legati a Cervia. Sono intervenuti l’assessore alla cultura Cesare Zavatta, il delegato del sindaco al progetto letterario Massimo Previato e la direttrice della biblioteca comunale ‘M. Goia’ di Cervia Brunella Garavini. Dopo il successo della prima edizione, dunque torna anche quest’anno il programma ‘Luoghi d’autore’ al quale hanno deciso di aderire 12 associazioni per un calendario di 23 appuntamenti che si estenderà lungo tutto l’anno. A questo proposito l’assessore alla Cultura Cesare Zavatta ha dichiarato: "Riproponiamo con molto piacere questa rassegna dopo il successo del 2022", spiega. "Ringrazio le associazioni culturali che anche quest’anno hanno portato passione, contenuti e capacità organizzative all’interno di un progetto che valorizza i luoghi più poetici, e spesso nascosti, della nostra città".

Agli appuntamenti che serviranno a far conoscere personaggi già illustri e altri meno conosciuti legati alla città di Cervia daranno il loro contributo le associazioni: Grazia Deledda una Nobel a Cervia, il Fai, La Pantofla, la Casa delle aie, F.e.s.ta, Il Menocchio, Agenda filosofica, la Umberto Foschi, la Tolmino Baldassari, Cervia la spiaggia ama il libro, Francesca Fontana APS, e gli Amici della biblioteca. Ogni associazione ha presentato progetti riferiti agli autori e ai luoghi legati a Cervia, con tematiche che riguardano l’approfondimento letterario, le visite guidate, le passeggiate naturalistiche, il cinema, la filosofia, la poesia e l’omaggio ai personaggi del passato. Un contenitore che spazia per tutto l’arco dell’anno, visita la costa, ma anche il forese, frequenta i luoghi simbolici della città e induce a riflettere.

L’obiettivo è proporre nuovi stimoli culturali a cittadini e turisti, un’opportunità di crescita per le singole persone e l’intera collettività, facendo della cultura il fulcro del saper vivere. Si parte il 13 e 14 maggio con il Festival dedicato a Grazia Deledda, che avrà come sede villa Caravella, casa della scrittrice in via Cristoforo Colombo. Nel corso della due giorni sono previste letture, appuntamenti teatrali, musica e gastronomia. Il 10 e 24 giugno, 9 e 16 settembre, alle 17, il Fai organizza passeggiate naturalistiche in pineta (a cura di Piero Calderoni quelle del 10 giugno e del 9 settembre, che prevedono letture dantesche); il 24 giugno e il 16 settembre Gianni Parmigiani leggerà, in dialetto romagnolo, alcuni canti della Divina Commedia (il ritrovo è nel parcheggio dello Stadio dei Pini). Dal 12 al 18 giugno l’associazione culturale La Pantofla organizza nella torre del Magazzino del Sale una mostra su ’Giuseppe Palanti e la nascita di Milano Marittima. Storia della città giardino’, a cura di Renato Lombardi. La stessa associazione propone il 13 giugno alle 21 un omaggio a Giuseppe Palanti in piazzale Maffei, sotto la torre di San Michele, con proiezione di immagini d’epoca. La Casa delle Aie propone il 19 giugno, 10 luglio, 21 agosto e 4 settembre alle 17 visite guidate presso la sua struttura e all’orto botanico dei frutti dimenticati, in ricordo di Umberto Foschi. Ancora: il 28 giugno e 26 luglio al Quadrilatero e Teatro comunale alle 21.15 F.e.s.ta. ricorderà Mario Luzi con ’Innamorarsi di una città’. Omaggio a Grazia Deledda il 3 luglio (luogo da definire) grazie all’associazione ’Grazia Deledda, una Nobel a Cervia’: si tratta di un incontro con la scrittrice Sandra Petrignani. Tra i nomi che saranno ricordati ci sono, oltre a quelli citati, Tolmino Baldassari, Isotta Gervasi, Lina Sacchetti, e Teodolinda Pignocchi.

Ilaria Bedeschi