Diplomati con il massimo dei voti Ecco tutti gli studenti premiati

Tra liceo e Polo tecnico professionale, i due Istituti del Distretto lughese, sono 87 (58 al liceo e 29 al Polo) gli studenti diplomati con il massimo dei voti (100centesimi e 100centesimi con lode). La cerimonia di premiazione, promossa dall’Ufficio scolastico provinciale con Bcc, insieme alle associazioni di categoria del territorio, ha avuto luogo ieri mattina nell’aula magna del liceo di Lugo, alla presenza del dirigente scolastico provinciale Paolo Bernardi nonché di Giancarlo Frassineti e Marco Battistelli, dirigenti scolastici rispettivamente del liceo e del Polo tecnico professionale. A ciascuno studente la Bcc ha donato un assegno di 100 euro insieme ad altri benefit. A conclusione dell’evento, il dirigente del liceo di Lugo Giancarlo Frassineti ha evidenziato come il "completamento eccellente di un ciclo di studi, e di vita, così importante come quello della scuola superiore, costituisca una partenza lanciata verso nuovi ambiziosi traguardi da raggiungere in avvenire".

Al liceo a conseguire il massimo dei voti (100100) sono stati 58 studenti, 14 dei quali con lode. Si tratta di Paolo Camerani, Dalila Fabozzi, Filippo Farolfi (lode), Lisa Milani, Claudio Vergnani, Delia Maria Bonventre, Elena Cricca, Rocco Donati (lode), Andrea Foschini (lode), Linda Lanconelli (lode), Riccardo Massari (lode), Bianca Muccinelli (lode), Emma Quarantini, Serena Tabanelli (lode), Francesca Baldassarri, Francesca Biffi (lode), Davide Casadio, Jacopo Costa, Alberto Graziani, Matteo Pompignoli, Sara Regazzi, Mario Sirangelo, Giovanni Bacchini, Federico Bosi (lode), Anna Collini, Giada Di Bari, Emanuele Fedeli, Lorenzo Golfieri, Lorenzo Luca Rustichelli, Sara Antonellini, Dino Mondini, Giulia Baldassarri, Sofia Dirani (lode), Arianna Donati, Gioia Donati, Kaya Xella (lode), Margherita Farini, Sete Liverani, Erika Ragazzini, Cecilia Baldù, Vanessa Guidarini, Emma Sambinello, Francesca Berti, Francesca Celati, Giulio Donati, Giada Ravagli, Sara Calini, Chiara Gaudenzi (lode), Luca Ramponi, Chiara Tonnini, Federica Bertozzi, Sara Guerrini, Matteo Mazzotti, Anna Ricci, Francesco Savini (lode), Ester Stagni, Matteo Venturi (lode) e Camilla Zoli. Passando al Polo Tecnico Professionale a conseguire il massimo dei voti sono stati 29 studenti, quattro dei quali con lode: Alex Frassineti, Riccardo Gaetta, Andrea Dervishi, Matteo Greco, Luca Lo Greco, Matteo Francesconi, Giorgio Danieli, Alessio Galentino, Maila De Filippis, Alessia Di Pentima, Chantal Giacometti, Lorenzo Ricuperati, Simone Marrazzo, Chiara Tontini, Giada Vece, Erich Amadori, Cristina Collina (lode), Jessica Torrisi, Enrico Folli (lode), Sonia Martini, Chiara Di Pietra (lode), Linda Pan, Sofia Michela Francesca Valente, Ana Barancean, Enrico Calderoni (lode), Aurora Terracina, Manuel Aron Melandri, Riccardo Montuschi e Gianfranco Fioravanti.

Lu.Sca.