Diventare piloti di linea a Lugo: "Una bella opportunità per la città"

Una partnership finalizzata a rendere l’aeroclub Francesco Baracca un centro di eccellenza per la formazione di piloti professionisti. Il nuovo progetto, presentato nella mattinata di ieri, sigla ufficialmente l’accordo fra l’aeroclub e la Fto Airline Pilot Academy di Padova. L’obiettivo è incrementare le possibilità formative e professionali che la struttura lughese offre già fin dagli inizi degli anni ’80 per il conseguimento del brevetto di volo per elicottero, ottenuto finora da oltre 800 piloti. Grazie alla partnership con la Fto, gli aspiranti piloti potranno affrontare un percorso più complesso articolato in due step. Il primo, della durata di circa 7 mesi da completare presso la scuola di Lugo finalizzato a ottenere – come già sta accadendo – la licenza di volo privata col cosiddetto ’Ppl’, seguito dal secondo che prevede altri 18 mesi di corso presso la sede della Fto Airline Pilot Academy di Padova per diventare piloti di linea. Affrontare l’intero percorso costa agli aspiranti circa 80mila euro che potranno essere coperti in parte da possibili agevolazioni.

"La partnership, oltre ad arricchire ulteriormente l’offerta dell’aeroclub – ha spiegato il suo presidente, Oriani Callegati – risponde ancor più alla crescente domanda di piloti professionisti da parte di compagnie aeree, enti e aziende". Gli allievi avranno l’opportunità di fare esperienze di volo internazionali presso le sedi di Titusville (Florida -Usa), Ostrava (Repubblica Ceca) e Dublino (Irlanda). Tutte le informazioni relative a queste nuove opportunità saranno illustrate nell’open day organizzato all’aeroclub Baracca il 20 giugno prossimo dalle 9 alle 15.30 e poi nel pomeriggio con una mostra statica dei velivoli utilizzati durante le attività formative. I corsi avranno inizio a settembre, periodo da cui la struttura lughese metterà a disposizione degli aspiranti piloti un campus aeronautico dotato di aule rinnovate e una foresteria con camere doppie, cucina e sala studio, per ridurre i costi logistici e migliorare l’apprendimento.

"I nostri saranno corsi aperti al massimo a una decina di allievi – ha sottolineato il responsabile della Fto, Federico Conforto – e saranno aperti a ragazzi e ragazze anche senza esperienze di volo. Per essere ammessi occorre superare la visita medica e psicologica effettuata nei centri di Milano, Roma e Napoli ed essere in possesso del diploma di scuola superiore. Il limite di età per l’impiego come pilota è fissato dal mercato e spesso non va oltre i 35 anni. Per questo è importante avviare presto il percorso formativo, anche a partire dai 16 anni".

"Questo progetto – ha aggiunto Callegati – rappresenta una significativa opportunità per il territorio di Lugo che posiziona l’Aeroclub tra le principali istituzioni italiane nella promozione del volo e nella formazione di piloti professionisti".

Monia Savioli