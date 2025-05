"È andata bene. Abbiamo messo un primo seme"

"Per un partito che non c’era siamo andati benissimo". È soddisfatto Giovanni Morgese, candidato sindaco della Dc, che non ha raggiunto i numeri per un posto in consiglio comunale ma, comunque, "abbiamo preso più voti dell’Udc nel 2021. Del resto a Ravenna lo spazio era ben presidiato dai partiti tradizionali e non essere distanti da formazioni come Italia Viva e +Europa ci fa dire che le cose sono andate non bene, benissimo". Per Morgese è stato messo "il primo seme e già cento voti per me sarebbero stati un successo. Anche perché sapevo delle difficoltà di un partito nato in Sicilia e alla sua prima prova elettorale in solitudine". E, dopo il responso delle urne, la battaglia della Dc a Ravenna continuerà sui temi indicati in campagna elettorale, "pungolando la maggioranza in maniera più incisiva di quanto non abbia fatto e non farà il centrodestra".

Ex carabiniere, ravennate dal 1990, Giovanni Morgese racconta di essersi lanciato nella campagna elettorale come candidato sindaco per la Democrazia Cristiana dopo aver saggiato e trovato inconsistenti le proposte per la città di centrodestra e centrosinistra. "Continueremo a vigilare su quel che avviene nei giardini Speyer – dice – e da quelle parti non c’è bisogno di divise ma di camici, quelli ad esempio degli studenti universitari". E riguardo all’ateneo, Morgese ha proposto che tutte le facoltà ravennati trovino sede in Darsena, in edifici già pronti a ospitarli oppure da riconvertire da un passato industriale a uno più urbano, con aule, mense e biblioteche ma anche luoghi di ritrovo. Infine l’ambiente: secondo la Dc il Comune deve impegnarsi a decementificare un ettaro per ciascun ettaro di suolo agricolo che andrà perduto in futuro.

Giorgio Costa