Ex Di Più in via Macello Vecchio. Ok al progetto delle palestre

La vecchia sede del supermercato Di Più in via Macello Vecchio, dopo tanta attesa, sorgerà presto a nuova vita. L’edificio di proprietà comunale, abbandonato da anni dopo la chiusura dell’attività e riaperto solo come sede elettorale dell’attuale amministrazione durante le elezioni del 2019, sarà oggetto del progetto esecutivo di rigenerazione urbana che consentirà di realizzare al suo interno due nuove palestre destinate alle attività sportive di judo e box. A dare il via alla fase esecutiva dell’intervento del costo di un milione e 400 mila euro interamente coperto da risorse comunali, è stata la giunta che ha approvato il progetto. Si tratta di un intervento di rigenerazione urbana di un edificio a piano terra che originariamente era un fabbricato per lavorazioni artigiane e, negli anni ‘90, ha cambiato la destinazione ed è diventato un supermercato. Il recupero di quello che originariamente era un fabbricato per le lavorazioni artigiane e che negli anni ’90 è diventato un supermercato, prevede che, oltre ai due spazi dedicati alle attività sportive, venga realizzata anche una saletta civica con ingresso indipendente. Le due palestre con pavimento in legno saranno rispettivamente di 242 metri quadrati per il judo (dove sarà appoggiato il Tatami) e 159 metri quadrati per la boxe, con i relativi spogliatoi, servizi igienici, docce. Tutti questi locali hanno già ottenuto il parere favorevole da parte del Coni per le attività non agonistiche. Il passo successivo all’approvazione del progetto esecutivo sarà la pubblicazione della gara per il successivo affidamento dei lavori. Gli interventi che andranno a interessare il parcheggio su via Macello Vecchio rientrano invece fra i progetti di ripristino post alluvione che interessano piazza Garibaldi e che verranno realizzati a partire dal maggio prossimo.

L’intervento di ripristino dell’ex supermercato era atteso già da tempo ma il sovraccarico subito dagli uffici comunali, soprattutto in seguito ai lavori urgenti legati al post alluvione, ha fatto slittare le tempistiche. Nel frattempo procedono anche gli altri cantieri in corso, finanziati in buona parte dai fondi derivati dal Pnrr ed anche l’intervento su Piazza XIII Giugno. Il 22 aprile scorso si è chiusa la gara di appalto ed ora si aprirà la fase di verifica delle offerte, preventiva alla scelta della ditta a cui affidare i lavori. A breve inoltre partiranno i ripristini delle vie danneggiate dall’alluvione del maggio scorso. Fra le prime c’è via Compagnoni, i cui residenti hanno già ricevuto l’avviso, in vista delle modifiche che saranno apportate alla viabilità.

Monia Savioli