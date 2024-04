Festa al centro Cà Vecchia: "Nuovi spazi dopo il tornado"

"Troppe volte ci siamo abituati a mettere in evidenza ciò che non abbiamo, in una lista che sembra non avere mai fine, a criticare spesso gli altri, a prendercela con tutti, e ancora più facilmente con le istituzioni, troppo spesso senza avere proposte o idee concretamente realizzabili, senza mai muovere un passo nella direzione giusta. In questa giornata no: lasciamo da parte quello che non c’è e cominciamo a conoscere le tante positività che il nostro territorio ogni giorno mette a disposizione per ‘Una vita migliore, per tutti’, a partire da chi affronta difficoltà ogni giorno. Esistono servizi, invisibili ai più, proprio fino a quando ne senti la necessità...e poi li trovi nella porta accanto. La conoscenza, in questi casi, è il più grosso aiuto che ci si possa dare". Così Mauro Zanoni, uno dei responsabili del centro sociale Cà Vecchia di Voltana presieduto da Marzia Pagani. Proprio per questo domani – prosegue – "il parco di Cà Vecchia ospiterà (a partire dalle 10 e fino a sera), nel rinato contesto dopo il disastroso tornado dello scorso 22 luglio, molte delle numerose associazioni che, in coordinamento con i Servizi sociali dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, rendono meno difficili i problemi di tutti. Una festa quindi per il territorio, in cui non mancherà un momento istituzionale con i rappresentanti dell’Amministrazione e della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo per la presentazione di attività e progetti in corso, ma soprattutto divertimento, musica, intrattenimento per bambini e buona cucina". Sarà l’occasione per l’inaugurazione dei nuovi bagni pubblici del parco, per la presentazione del bando di assegnazione fondi ‘Dopo il Tornado a Voltana, un aiuto alle famiglie’.

Saranno inoltre presentate le nuove strutture del centro sociale, nonché la piantumazione e sistemazione del parco, progetti cofinanziati con il contributo della suddetta Fondazione in collaborazione con l’Associazione tra Fondazioni di origine bancaria dell’Emilia Romagna a valere sul Fondo di Solidarietà 2023. Saranno presentate tre delle co-progettazioni 2023-24 per Ets, finanziate dalla Regione: ‘Oltre la scuola’, dedicato alle attività di assistenza e aiuto agli studenti; ‘Portami via dalla solitudine’, dedicato al bisogno di riscoprire la voglia di socialità negli anziani, oltre le barriere psicologiche; e ‘DocumenTiamo vivere la disabilità: esperienze e racconti’ , dedicato ad alcuni aspetti di assistenza alla diversità integrata con la proiezione del film ‘I Giorni Insieme’ (regia e soggetto Emma Onesti). "Un momento toccante per la comunità e il volontariato voltanese – conclude Zanoni – sarà la scopertura di 36 pietre d’inciampo, per ricordare chi è stato protagonista nella storia della comunità di questo centro sociale: fondatori, volontari e benefattori. Dopo il pranzo, spazio alla festa: oltre alla proiezione del film, spettacolo di giocolieri, laboratori per bambini e musica con esibizione della scuola musicale Doremì, per finire con lo street-food delle azdore di Ca’ Vecchia e la fantasia musicale del dj Francesco".

Luigi Scardovi