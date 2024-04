Gelateria ostaggio dei cantieri: "I lavori dovevano essere già finti. Rischiamo di perdere tutta l’estate"

I cantieri del Superbonus continuano a riservare sgradite sorprese. Anche a chi, pur non avendoli chiesti, è costretto a conviverci. È il caso di Anna Maria De Santis e del marito Marcello Boetto, piemontesi e in estate gestori del bar gelateria ’Sole & Luna’ di viale Virgilio 2, a Lido Adriano, che rischiano di vedere andare in fumo gli affari di un’intera stagione. Il locale è ancora soffocato dalle impalcature, quando i lavori avrebbero dovuto essere già conclusi. Su una trentina di tavoli del dehor esterno, solo otto possono essere impiegati, peraltro in un contesto di apparente smobilitazione fra transenne, reti arancioni, tubi metallici e attrezzi dimenticati.

Ad aggiungere un elemento di ulteriore di incertezza è stato, a seguito di un sopralluogo, lo stop ai lavori imposto dall’Ausl. A comunicarlo ai gestori della gelateria è stato il proprietario dell’immobile.

"La nostra attività – spiega Marcello Boetto – si trova ai piedi del condominio Roma, quattro piani di circa 16 appartamenti. Sono partiti i lavori del Superbonus tra 110, bonus facciate e antisismica, qui e in altre quattro palazzine, tutti ad opera della stessa ditta di Milano, stesso amministratore e direttore dei lavori. E tutti sono fermi. Sappiamo che un condominio, esasperato, è già per vie legali. Noi, attraverso l’avvocato Giuseppe Savini, abbiamo fatto rimostranze, dicendo che in queste condizioni in estate non potremo lavorare. Io e mia moglie arrivamo dal Piemonte, ma questa gelateria è la nostra sola fonte di guadagno. Quella che sta per iniziare è la nostra tredicesima stagione di lavoro a Lido Adriano". Alla coppia era stato assicurato che i lavori sarebbero finiti a fine 2023, al più tardi in primavera, invece non è terminato neppure il montaggio dell’impalcatura che abbraccia l’edificio. "La pedana del nostro dehor è occupata per tre quarti dal ponteggio e dal reticolato", lamentano i gestore, soci Confesercenti, secondo i quali al momento "il cantiere è in stato di abbandono dopo che l’Ausl lo ha fermato. Hanno lasciato qui degli attrezzi, ci sono martelli appesi al ponteggio che se cadono col vento possono fare male a qualcuno. Non sappiamo quando e se i lavori ripartiranno. Ma anche qualora ciò dovesse succedere, verremmo invasi dalla polvere".

La gelateria Sole & Luna fa angolo con piazza Vivaldi, cuore pulsante di Lido Adriano e sede di tanti eventi estivi, prossima all’inaugurazione dopo essere stata tirata a lucido grazie ai lavori finanziati col Pnrr. Per questo Gianni De Lorenzo, presidente della Pro Loco, ha motivo di ritenere che questo cantiere semi abbandonato sia "un pugno allo stomaco della nostra località, proprio all’angolo con la piazza completamente rinnovata e di fronte al mare. Ci diamo tanto da fare affinché Lido Adriano offra il suo volto migliore, come da tanti anni a questa parte, e fatti come questi non dovrebbero accadere".

Lorenzo Priviato