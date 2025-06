I nipoti dei fiori al cinema Mariani col regista Amadei

Per il ciclo “Accadde domani”, al cinema Mariani di Ravenna, in via Ponte Marino, oggi alle 21 sarà proiettato il film “I nipoti dei fiori” per la regia di Aureliano Amadei (foto) che incontrerà il pubblico prima della proiezione del film. Il film racconta attraverso lo stile documentaristico un’intera generazione. Hanno nomi bizzarri, dal punto di vista dell’anagrafe italiana: Ram, Tdzaddi, Yesan, Icaro, Hiram, Amaranta. Hanno viaggiato molto da bambini, soprattutto in India e Nepal, ma anche in Brasile, Perù, Egitto, Cipro, Africa subsahariana: e non l’hanno fatto in resort attrezzati, bensì in situazioni estreme, ospitati da amicizie occasionali, seguendo il percorso di conoscenza dei genitori. Sono i figli dei figli dei fiori, come direbbe Francesco De Gregori, quelli che negli anni Settanta venivano definiti hippie, capelloni o fricchettoni. La rassegna è organizzata da Cinemaincentro e Circolo Sogni Antonio Ricci, in collaborazione con Fice Emilia Romagna e Comune di Ravenna - Assessorato alla Cultura.