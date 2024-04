I ravennati Slug Gore presentano il loro album al Bronson

Gli Slug Gore presenteranno il loro nuovo album, They Slime, They Ooze, They Kill!, per la prima volta dal vivo al Bronson in via Cella 50, a Madonna dell’Albero. Gli Slug Gore sono una band deathgrind di Ravenna. Il loro sound è la perfetta fusione di sonorità grindcore europee e non e di sonorità hardcore americane. Assieme a loro molte altre band, ossia Stegosauro, Confine, Street Alleys x Display of Violence, Next Time Mr. Fox e Vomitum Codementis. Titolo della serata ’Slugfest Vol.1’. Ingresso 20 euro.