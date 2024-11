Il bilancio di previsione 2025-2027: "Nessun aumento della tassazione"

"Un bilancio costruito secondo due azioni: non aumenta le tasse e i tributi locali e continua a garantire livello e qualità dei servizi, al netto di una minore disponibilità di risorse imposta ai Comuni dalla spending review inaugurata con la finanziaria dello scorso anno". La discussione del bilancio previsionale 2025-2027 si è aperta ieri in commissione e sarà portata in consiglio comunale il 17 per essere approvata entro il 31 dicembre, evitando di ricorrere all’esercizio provvisorio, consentendo quindi una maggiore agilità di gestione per il prossimo anno. La spesa per investimenti per il 2025 è prevista in 87 milioni di euro di cui 40 milioni provenienti da terzi (Stato, Regione e privati) e 47 milioni di risorse comunali o ricorso a mutui. Cosa si andrà a realizzare con questi fondi? Ecco alcuni esempi elencati dall’amministrazione comunale in una nota. Sul fronte della viabilità e pubblica illuminazione, sono in programma interventi di manutenzione straordinaria e di bonifica da radici: a Marina Romea via Altee e Betulle, viale delle Palme e altre strade; via Spalato a Marina di Ravenna; via Liburna a Classe; nella zona Ravenna sud le vie Val Brembana, Val Pusteria e Val Venosta; lungo le piste ciclabili di viale Pertini e viale Alberti e in diverse strade a Lido di Classe).

Si prevede la realizzazione di diverse piste ciclabili in via Maccalone, tra Carraie e Santo Stefano, in via Zuccherificio, tra Classe, Fosso Ghiaia e Mirabilandia, tra San Michele e Fornace Zarattini, in via dell’Idrovora, e diverse altre; la riqualificazione della piazza di Savarna e la messa in sicurezza della via Dismano all’interno del centro abitato di San Zaccaria, demolizione e ricostruzioni dei ponti su via Trieste, Stradone e su via Romea Sud tutti collocati sullo scolo Lama a Ravenna; rifacimento ponti sulla via Corriera Antica a Mandriole e su via Cella sul fiume Ronco; ristrutturazione e adeguamento sismico del ponte sulla ex statale 16 a Savio in attraversamento del Fiume Savio.

Scuole e nidi: in programma interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento sismico alle scuole di primo grado Zignani di Castiglione e Manara Valgimigli di Mezzano; efficientamento energetico alle scuole Torre e Mordani; il rifacimento della pavimentazione nella scuola Garibaldi. Sono previste nuove palestre nella scuola primaria Garibaldi di Porto Corsini, nella primaria Garibaldi di Ravenna, nelle scuole secondarie di primo grado Manara Valgimigli a Mezzano e Zignani a Castiglione candidate nei fondi Pnrr.

Sono previsti interventi come le difese dall’ingressione marina e realizzazione argine di sabbia a protezione delle diverse località costiere; progetto Life NatuReef per la protezione della costa nella zona sud di Lido di Dante con il ripristino di una delle antiche scogliere di ostriche e sabellarie; prolungamento in mare dell’argine in sinistra idraulica della foce del canale Molino a Punta Marina. Si provvdederà al restauro e risanamento conservativo del chiostro maggiore e dei locali contigui alla Sala Dantesca della Classense e alla realizzazione di nuovi spazi espositivi al Mar. Si faranno interventi di edilizia residenziale sociale San Biagio nord; recupero di locali pubblici a Porta Adriana; ripristino alloggi Erp in convenzione con Acer. "Un bilancio solido – afferma il sindaco de Pascale –, che consente al Comune di assegnare le risorse necessarie all’insieme dei servizi di alta rilevanza sociale nella nostra comunità e all’educazione, nel contempo di continuare ad investire in promozione turistica e in iniziative culturali". Per i servizi sociali la spesa sarà di 11,2 milioni, di 10 per nidi e materne, 11 per strade e viabilità, 12,8 per il diritto allo studio.