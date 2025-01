Il Capra Team vola. E non si ferma più

Come crescono bene le giovani del Capra Team Ravenna… La società bizantina, unica in provincia ad avere un settore giovanile dedicato interamente alla pallacanestro femminile, sta disputando ottimi campionati con tutte le sue squadre, soprattutto in serie C, dove è prima in classifica a punteggio pieno dopo nove giornate. Un cammino immacolato che ha visto la squadra vincere spesso con ampi scarti e che certifica l’ottimo lavoro di un coach esperto come Lisoni e di un roster dall’età media molto bassa, pari a soli 24 anni. Il salto in serie B, dove verranno promosse due squadre dopo la fase playoff, non è più soltanto un sogno.

"Potevamo salire in serie B già la scorsa estate – spiega il direttore sportivo Gianpaolo D’Alessandro – ma vogliamo guadagnare quella categoria sul campo. Ad agosto è iniziato un nuovo progetto basato sul settore giovanile e la promozione è un desiderio e non un obiettivo. Ovviamente faremo di tutto per conquistarla, ma il dato più importante è che la squadra sta crescendo, come le giocatrici a livello individuale". Con 115 tesserati dal minibasket fino alla prima squadra, il Capra Team si è consolidato come una realtà importante a livello giovanile in pochi anni. La società è nata nel 2012 dalla volontà del presidente Alberto Maioli, partendo soltanto con una squadra senior per poi puntare anche sul settore giovanile dal 2018, partendo col minibasket.

"Partecipiamo ai campionati di Under 17 e di Under 14 regionale, siamo contenti dei progressi che si vedono in campo. In entrambe le squadre c’è grande coesione e affiatamento, e di conseguenza arrivano i risultati. Anche nell’Under 14, dove giochiamo con tante 2012, oltre alle 2011 consentite dal regolamento, ci siamo tolti delle soddisfazioni e siamo terzi". Importante è anche il lavoro che il Capra Team sta facendo nel territorio e con le altre società ravennati. "Vogliamo portare Ravenna in campionati importanti quali quelli che meriterebbe, e dare alle ragazze la pallacanestro come alternativa a pallavolo e ginnastica. Per questo motivo cerchiamo risorse per avere aiuti economici e creiamo sinergie con le altre società. Le ragazze possono giocare insieme ai maschi fino ai 13 anni, e con lo Junior Basket, che ha anche bambine nel minibasket, ci siamo accordati per farle allenare una volta alla settimana con noi nel loro ultimo anno in cui possono giocare in squadre miste, dando così la possibilità di conoscerci, e magari di sceglierci quando dovranno optare per una realtà che ha squadre femminili. Crediamo sia molto importante, perché di solito in questa fascia d’età molte abbandonano la pallacanestro, dovendo cambiare compagne, e si inseriscono in un nuovo contesto. Questa collaborazione vogliamo instaurarle anche con altre società di Ravenna".

Luca Del Favero