Il Coro degli Afasici canta a Palazzo Rasponi

Domani alle 10, presso il Salone delle Feste di Palazzo Rasponi, in piazza Kennedy, si esibirà il Coro degli Afasici. L’evento ’Per non restare senza parole’ è promosso da A.L.I.Ce. Ravenna -Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale ODV in collaborazione con il Comune di Ravenna. Il coro degli afasici è una esperienza terapeutico riabilitativa che trae origine da un percorso di Musicoterapia integrato con Logopedia, diretto a persone che, a seguito di un ictus, hanno acquisito una compromissione del linguaggio verbale.

Le ricerche delle neuroscienze confermano che l’attività musicale coinvolge ogni regione nota del cervello tra cui quella per l’elaborazione delle emozioni, del linguaggio e del movimento. Il lavoro, condotto dalla musicoterapeuta Jenny Burnazzi con la logopedista Francesca Ballarini, ha l’obiettivo di stimolare la produzione verbale sia nel cantato che nella conversazione, la coordinazione sensorio motoria e dei movimenti fini, nonchè attività cognitive di tipo mnemonico e attentivo.