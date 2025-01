Nascerà a breve il Gruppo Territoriale per Lugo e la Bassa Romagna del Movimento 5 Stelle. Giusto il tempo di formalizzare la volontà degli oltre 40 aderenti pentastellati che si sono ritrovati in una serata conviviale, che aveva il preciso scopo di dare avvio a questo "piccolo grande passo per un radicamento nel territorio che su cui stiamo lavorando" ha spiegato il coordinatore provinciale del partito di Giuseppe Conte e assessore alla sicurezza di Faenza, Massimo Bosi.

A tenere a battesimo il neonato gruppo territoriale erano presenti anche i due coordinatori regionali, Gabriele Lanzi e il senatore Marco Croatti.

È stato proprio quest’ultimo a spiegare ai presenti l’importanza dei gruppi territoriali ai presenti. "Per essere presenti sul territorio e smascherare le menzogne di questo governo. Stanno smantellando la sanità e la scuola pubblica – ha attaccato il senatore – non trovano risorse per aiutare i 4 milioni e mezzo di poveri che ci sono in Italia, ma altri 2 miliardi di euro per il ponte sullo stretto di Messina li hanno trovati. I cittadini vivono ogni giorno in città sempre più insicure, ma 300 agenti sono bloccati in Albania a far la guardia a due centri che non partiranno mai".

Il nascente gruppo territoriale può contare già su alcuni amministratori locali come Mauro Marchiani, assessore a Lugo, e Kocis Urso, assessore a Conselice.

Per l’occasione Marchiani ha presentato una relazione sui primi sei mesi di mandato in giunta, all’interno di una coalizione di centrosinistra, spiegando così i progetti avviati e portati avanti sulle deleghe che la sindaca, Elena Zannoni, ha voluto attribuirgli: acqua pubblica, servizi ambientali, politiche abitative, società partecipate e benessere animale.

Ha ricordato le campagne educative nelle scuole verso l’uso responsabile dell’acqua, così come lo studio di progetti per poter implementare nuove case dell’acqua. Sulla gestione dei rifiuti ha sottolineato come sia aumentata la percentuale di raccolta differenziata "grazie ai nuovi programmi e alla collaborazione dei cittadini".

Quello di Lugo e della Bassa Romagna è il secondo gruppo territoriale, va a sommarsi a quello di Ravenna. "Nelle nostre intenzioni – ha sottolineato Bosi –, c’è anche quella di formare il gruppo territoriale del faentino, per andare a completare il cerchio con i tre poli principali della provincia di Ravenna".

In sala erano presenti anche Igor Gallonetto e Giancarlo Schiano, rispettivamente assessore e consigliere comunale di Ravenna. Nelle prossime settimane, una volta ufficializzata la nascita del gruppo territoriale anche nel sito del partito, si procederà con l’individuazione di un coordinatore del gruppo stesso.

Matteo Bondi