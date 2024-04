Il porto di Ravenna sbarca a Miami: "Ecco le nostre peculiarità"

Un territorio con una offerta turistica, culturale, artistica, gastronomica tra le più ricche e varie del nostro Paese, e una profonda vocazione per l’accoglienza e la sostenibilità. Questi i punti di forza con cui Ravenna si è promossa come destinazione crocieristica a Miami, dove si è appena conclusa la manifestazione Seatrade Cruise Global. Il porto di Ravenna era presente nella collettiva dei porti italiani organizzata da Assoporti con il supporto di Enit. Il padiglione è stato inaugurato dal viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi. La fiera è il più importante evento crocieristico a livello mondiale che si svolge ogni anno richiamando circa 10.000 partecipanti di 120 diverse nazionalità tra espositori, visitatori e compagnie di crociere, con oltre 600 stand di espositori internazionali e 240 speakers che partecipano alle conferenze. Le novità descritte da Mario Petrosino, direttore operativo dell’Autorità di sistema portuale, e da Anna D’Imporzano, direttore generale del terminalista Ravenna Civitas Cruise Port, pongono lo scalo passeggeri di Porto Corsini in una nuova prospettiva. L’appalto dei lavori della stazione marittima e l’urbanizzazione dell’area retrostante che comprende il Parco delle Dune sono un investimento di oltre 40 milioni, per un terminal crociere tra i pochi al mondo a impatto energetico zero. "Il numero delle navi che scaleranno sarà ancora maggiore rispetto a quello già importante degli ultimi anni. Diverse compagnie – sottolinea Petrosino - evidenziano anche le potenzialità del porto per il rifornimento navi con il GNL grazie all’unico deposito esistente in Italia situato a Ravenna". "Grande interesse – aggiunge il direttore operativo – infine per il progetto di fornitura elettrica in banchina attraverso energia green prodotta da solare e per il cold ironing, un sistema di elettrificazione delle banchine che permetterà alle navi in sosta di spegnere i motori e alimentarsi tramite energia elettrica".

Maria Vittoria Venturelli