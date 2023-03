Il teatro per tutti col ’biglietto sospeso’

Un ’biglietto sospeso’ per rendere il teatro accessibile a tutti. Dal 2 al 7 maggio 2023 torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nella nuova veste di festival internazionale del teatro contemporaneo, e tornano anche i ’Biglietti sospesi’, nati nel 2019 in collaborazione con la cooperativa Villaggio Globale per consentire l’accesso alla cultura teatrale anche alle fasce più deboli. Ora il progetto si allarga, invitando le cooperative sociali della provincia a farsi parte attiva nelle proprie realtà. Per incentivare questa apertura è stato organizzato un incontro per le cooperative domani alle 11 a CittAttiva.