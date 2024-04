In arrivo la nave Life Support. Sbarcherà 198 migranti

La nave ong Life Support arriverà nuovamente al porto di Ravenna per sbarcare 198 migranti. Ieri si trovava a 40 miglia nautiche da Zuara, sar Libia, ed è attesa a Ravenna tra mercoledì e giovedì. Oggi alle 12.30 il prefetto Castrese De Rosa ha convocato una prima riunione di coordinamento dove si deciderà il luogo di sbarco (la banchina del terminal crociere di Porto Corsini non potrà essere utilizzata per la presenza di navi da crociera) e la struttura dove saranno effettuate le visite sanitarie speditive e gli adempimenti di Polizia.

Secondo le disposizioni ministeriali, le persone a bordo resteranno tutte in regione in questi termini: 171 uomini, 17 donne e 10 minori accompagnati e saranno così distribuiti: Bologna 45, Ferrara 15, Forlì-Cesena 20, Modena 31, Parma 19, Piacenza 12, Reggio Emilia 24, Rimini 15 e 17 a Ravenna. Le nazionalità sono le seguenti: Bangladesh, Siria, Pakistan, Eritrea, Egitto e Ghana.

E’ stato attorno alle 6 che la nave umanitaria di Emergency ha individuato tramite radar due imbarcazioni di legno sovraffollate di persone. "Appena le abbiamo viste abbiamo lanciato i due rhib, i gommoni per il salvataggio, per valutare la situazione", ha raccontato Annabel Montes Mier, capo missione della Life Support. "Siamo riusciti a portare a bordo 200 persone, tra cui 21 donne e 14 bambini e bambine.

Otto di loro sono minori stranieri non accompagnati". Un uomo è stato portato sulla nave in stato di incoscienza e dopo le prime cure si è ripreso, ma rimane sotto costante osservazione dello staff medico di Emergency. A distanza era presente una imbarcazione libica che ha chiesto informazioni. Dopodiché i libici hanno raggiunto e dato fuoco alle imbarcazioni di fortuna ormai vuote. Le due imbarcazioni erano di 10 e 12 metri con persone ammassate l’una sull’altra.