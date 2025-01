Incidente a Massa Lombarda, scontro tra auto: grave una donna

Massa Lombarda (Ravenna), 8 gennaio 2025 – E’ di due donne ferite, una 52enne e una 43enne, il bilancio dello scontro tra due auto avvenuto questa sera a Massa Lombarda lungo il tratto della San Vitale che assume il nome di via Martiri della Libertà, e che dalla cittadina conduce a Fruges. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Locale della Bassa Romagna.

Incidente a Massa Lombarda

Alla guida di una Fiat 'Panda' c'era la donna di 52 anni, mentre al volante di una Opel c'era la 43enne . A riportare la peggio è stata la prima, trasportata in ambulanza al Trauma Center dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena con un codice ‘3’, ossia quello di massima gravità. L’altra automobilista è stata invece trasportata con un codice ‘2’ al ‘Santa Maria delle Croci’ di Ravenna. Oltre a due ambulanze ed al mezzo avanzato di soccorso con a bordo il medico rianimatore, è intervenuta sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lugo. Per consentire i soccorsi, i rilievi e la successiva rimozione dei mezzi coinvolti, un tratto di via Martiri della Libertà è stato chiuso al traffico dal personale della Polizia Locale e da quello di una volante del Commissariato di Lugo della Polizia di Stato.