Ravenna, 12 giugno 2021 - Dopo il gravissimo incidente di ieri sera a Lugo che è purtroppo costato la vita all’84enne avvocato lughese Giovanni Corelli Grappadelli, le strade della Bassa Romagna registrano oggi (sabato) altri due sinistri nell’arco di poco più di un’ora.

Partiamo dal più grave, verificatosi intorno alle 13 in via Stradello a Bagnacavallo, dove un ciclista 47enne originario della Romania, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale della Bassa Romagna (non sarebbe da escludere a causa di un malore) , è finito in un fossato. Sul posto è intervenuta un’ambulanza unitamente al mezzo avanzato di soccorso. Dopo una prima valutazione delle condizioni del ciclista, il medico rianimatore ha richiesto l’intervento dell’elicottero di ‘Bologna Soccorso’ (l’eliambulanza di ‘Ravenna Soccorso’ era impegnata in un altro intervento), atterrato in un vicino campo. Il 47enne è stato intubato e quindi trasbordato dall’ambulanza al velivolo, poi decollato per il ‘Bufalini’ di Cesena, con un codice di massima gravità.

Nella tarda mattinata, in questo caso a Villa Pianta di Alfonsine lungo la statale 16 ‘Adriatica’, si è verificato un altro incidente che ha visto coinvolti un’auto e un furgone. Coinvolte quattro persone (tre uomini e una ragazza). Il bilancio è per fortuna meno grave rispetto a quanto in un primo tempo temuto. L’esatta dinamica è al vaglio dei carabinieri della Stazione di Alfonsine. Sul posto un’ambulanza, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco di Lugo. La ragazza è stata trasportata, in condizioni per fortuna non gravi all’ospedale per accertamenti. Illesi i tre uomini. Il traffico, a quell’ora piuttosto intenso, ha subito qualche rallentamento.

