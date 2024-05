Incidenti stradali, due persone al ‘Bufalini’

Due persone trasportate al ‘Bufalini’ di Cesena in codice di massima gravità. È il bilancio di due incidenti stradali verificatisi ieri nel Faentino. Il primo intorno alle 8.30 sulla provinciale 10 Canale dei Molini, a Solarolo, ha visto due auto scontrarsi in corrispondenza di una curva (foto). Si tratta di una Fiat Panda arancione, sulla quale viaggiavano tre ragazzi lughesi, e una Kia Rio bianca, condotta da una giovane donna. La Panda stava procedendo verso Solarolo quando per cause in via di accertamento si è scontrata con l’altro mezzo che viaggiava verso Castel Bolognese. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, autoambulanze e la Polizia locale per i rilievi di legge. Per la conducente della Kia si è reso necessario il trasferimento in elimedica all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. La donna non è in pericolo di vita. Il secondo incidente si è verificato alle 17.30 in via Modigliana all’altezza della chiesa di Rivalta. Per cause da chiarire una Dacia Duster blu proveniente da Faenza, condotta da un 67enne, è uscita di strada dalla parte opposta della carreggiata. Sul sinistro sono intervenute l’ambulanza, l’automedica e la Polizia locale. L’uomo è stato trasferito al ‘Bufalini’ in ambulanza.