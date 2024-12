Indelebili tracce a Faenza

Oggi pomeriggio alle 17 verrà inaugurata l’ultima mostra dell’anno del Museo Diocesano di Faenza (in piazza XI febbario, 10), dal titolo ’Indelebili tracce’ e dedicata all’arte di Paola Babini e di Enrico Versari, a cura di Giovanni Gardini. Visionari sguardi sul paesaggio e sulla bellezza della natura si apriranno all’interno delle due sale del Palazzo vescovile riaperte nella primavera del 2024 e dedicate all’arte contemporanea.

Leggere e impalpabili come immagini sull’acqua, fugaci e come sospese nel riflesso di un vetro, le opere di Paola Babini offrono visioni profonde e oniriche. Dai suoi quadri emergono quiete stratificazioni di tempi e di luoghi in cui le architetture dell’uomo si fondono e confondono con quelle della natura, per dare vita a inediti paesaggi. In questo continuo richiamo di sovrapposizioni le immagini, talvolta, si sdoppiano o si dissolvono, mai si ricompongono, perché nel sogno non tutto appare nitido e chiaro.

Le opere di Enrico Versari, al contrario, nascono da uno sguardo attento e carico di affetto per l’appennino. Sgorgano nel silenzio di una pittura vivace di colori, dove la pennellata si fa memoria dello scorrere del tempo e del passaggio delle stagioni.

La mostra, ad ingresso libero, è visitabile nel fine settimana (venerdì dalle 16 alle 18.30 e sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30).