Insieme per Luca, pioggia di note

Una giornata all’insegna della musica per aiutare Luca Lambertucci, sfortunato fonico faentino colpito nel febbraio del 2024 da un ictus a 52 anni. I suoi amici e i familiari hanno organizzato per domani l’evento ‘Insieme per Luca, il concerto’, al campo aperto dell’Auser in via Sant’Orsola a Faenza dove si esibiranno molti gruppi musicali che hanno lavorato con lui e che vogliono aiutarlo. Sul palco si alterneranno dalle 17 alle 23.30 i Too, i Rock It, i Baby Kiosawa, i Rock 27, Lelino e la sua giunta, i Buoni Motivi, i Work in Progress, il Trio Italiano, i Samantha Rocks, i Quasi Trio e i Go Stright On. Durante il concerto interverranno anche attori della Metallurgica Viganò. Ci saranno pure stand gastronomici e bancarelle. Nella prima edizione dello scorso anno, sono stati raccolti 2.800 euro.

Lambertucci è entrato nel panorama musicale suonando la batteria in alcuni gruppi locali, facendo anche il fonico a chiamata, avendo un piccolo service. Nel febbraio del 2024, all’improvviso, è stato colpito da un ictus che gli ha cambiato la vita, costringendolo anche ad alcune settimane di coma. Ora Lambertucci vive in un bilocale insieme al suo caregiver e non riesce più a camminare, dovendo sottoporsi a cure riabilitative. Al suo fianco non sono mai mancati gli amici e i tanti musicisti che ha incontrato in anni passati sul palco e che hanno deciso di aiutarlo economicamente attraverso il suo grande amore: la musica.

Luca Del Favero