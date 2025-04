Itway, i conti tornano: "Intelligenza artificiale per sicurezza lavoratori"

Sterzata positiva per i conti della ravennate Itway, importante gruppo ravennate che opera (ma non solo) nel settore della cybersecurity. Nell’esercizio 2024 i ricavi del Gruppo si sono incrementati di quasi il 20%, arrivando a circa 59 milioni, tenendo conto dell’acquisizione di Seacom avvenuta il 4 marzo scorso che ha contribuito con oltre 3,6 milioni di ricavi; a parità di perimetro l’incremento è stato di oltre il 12%.

Tutti gli indici reddituali registrano un importante incremento: il risultato operativo lordo (Ebitda) registra un aumento del 34% ed è pari a 2,28 milioni di euro (era stato di circa 1,7 milioni nel 2023) mentre il risultato operativo (Ebit) ritorna positivo passando da -562 mila euro a 1,29 milioni. Il risultato netto dell’esercizio è pari a 465 mila euro che si confrontano con il -330 mila euro dell’esercizio precedente.

Gli utili andranno a riserva ad incrementare il patrimonio e a sostenere gli investimenti; in particolare quelli in ricerca e sviluppo che si sono spinti nel 2024 a 1,7 milioni contro gli 1,2 del precedente esercizio. Il Cda di Itway – capogruppo operativa attiva nel settore dell’IT, Cyber Security, AI e Big Data, quotata sul mercato Euronext Milan - si è riunito ieri sotto la presidenza di Andrea Farina per approvare i bilanci al 31 dicembre 2024.

Ne è emerso che l’incremento dei costi è principalmente legato agli importanti investimenti in corso, e, in particolare, è collegato alla crescita del costo del personale del 50% e dei collaboratori. Il numero degli addetti è infatti passato da 89 unità (al 31 dicembre 2023) a 138 unità (31 dicembre 2024) ed è relativo all’inserimento nel Gruppo, anche tramite l’acquisizione di Seacom con 34 unità, di personale qualificato con alta specializzazione e professionalità, con un incremento di 49 unità fra dirigenti, account manager senior, account manager junior, project manager, sviluppatori, service desk, cybersecurity consultant, sistemisti e backoffice, così come previsto nei piani di investimento della società.

La posizione finanziaria netta corrente del Gruppo al 31 dicembre 2024 è influenzata dagli investimenti effettuati dalle società del Gruppo nel corso dell’esercizio e dai finanziamenti ricevuti nel corso tra i quali quello per l’acquisto della partecipazione in Seacom. "Nei mesi che seguiranno il Gruppo – spiega il presidente Andrea Farina – continuerà le proprie attività di sviluppo nei propri mercati di riferimento: cyber security, data science e cyber safety. Quest’ultima, interamente incentrata sul prodotto proprietario ICOY AI, sistema d’Intelligenza Artificiale di protezione dei lavoratori anticollisione e schiacciamento, rappresenta una delle aree di maggior sviluppo strategico per il Gruppo".

Giorgio Costa