Jazz senza confini ’Musica Nuda’ stasera al Socjale

Il duo Musica Nuda, ovvero la cantante Petra Magoni e il contrabbassista Ferruccio Spinetti, si esibirà in concerto questa sera alle 21.30 al Teatro Socjale di Piangipane per il festival Ravenna Jazz, confermando il rapporto privilegiato tra questa location e le più interessanti voci del jazz e delle musiche creative. Nel 2023 Petra Magoni e Ferruccio Spinetti hanno festeggiato i venti anni del duo con la pubblicazione di Musica Nuda 20, un album di inediti scritti in collaborazione con Frankie hi-nrg mc, Max Casacci, Luigi Salerno, Giovanni Maria Block, Antonio Canto e altri.

Un nome, quello del duo, che si è trasformato in un marchio di fabbrica: Musica Nuda (del 2004) fu il primo disco insieme per Petra Magoni e Ferruccio Spinetti. Difficilmente si poteva immaginare che una formula musicale così ridotta ai minimi termini potesse produrre una tale sequenza di risultati artistici e durare così a lungo nel tempo senza esaurire le proprie risorse espressive. Invece di anno in anno la Magoni e Spinetti ci hanno abituati a nuove e illimitate sorprese, ravvivando continuamente la magia delle loro interpretazioni. L’istinto e la libertà che da sempre caratterizzano Musica Nuda si ritrovano nella dozzina di album usciti sino al 2022.

Rispetto al passato, nel repertorio di Musica Nuda hanno assunto una maggiore importanza i brani inediti (composti per il duo anche da autori come Al Jarreau e Max Casacci dei Subsonica). Ma non sono per questo venute meno le cover di brani portati al successo da altri grandi interpreti, da Sting e Bob Marley ai classici della canzone francese. Il particolare riguardo per la chanson e il repertorio ‘cosmopolita’ non sono casuali: la Magoni e Spinetti, che godono di una fama che si estende ben al di là dei confini del jazz (Spinetti è il bassista degli Avion Travel), rispondono così al successo internazionale del duo. Prezzi Teatro Socjale intero 15 euro, ridotto 13. Indirizzi e prevendite: Teatro Socjale, via Piangipane 153, Piangipane. Biglietteria serale dalle ore 20. Informazioni: Jazz Network, 0544 405666 (9-13), info@jazznetwork.it.

Prevendite on-line: www.diyticket.it, www.crossroads-it.org. Ravenna Jazz è organizzato da Jazz Network in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna e con l’Assessorato alla Cultura e Paesaggio della Regione Emilia- Romagna, con il sostegno del Ministero della Cultura e con il patrocinio di ANCI Emilia- Romagna. Musica Nuda è in pista dal 2003.